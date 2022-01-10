أبو مسلم: اتصدمت في شيتوس.. وأنا أكثر لاعب مصري شارك فى الدوري الفرنسي

قال أحمد أبو مسلم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومنتخب مصر السابق، إنه اتصدم فى وائل رياض شيتوس مدرب منتخب مصر الأولمبي الحالي.

وأضاف أحمد أبو مسلم فى تصريحات عبر برنامج “أوضة اللبس” مع شادي محمد المذاع على قناة “النهار”: "بالفعل اتصدمت في وائل رياض شيتوس عندما كان فى وادي دجلة وأنا معه كانت معاملته متغيرة معايا".

وأضاف: "أنا تاريخي اكبر أنا راجل شاركت فى منتخب مصر الأول ومع النادي الأهلي وأكثر اللاعبين المصريين مشاركة فى الدوري الفرنسي".

يحضر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفراعنة مع نيجيريا مع محمد صلاح قائد المنتخب الوطني .

ووصلت بعثة منتخب مصر بقيادة كارلوس كيروش إلى مدينة جاروا بالكاميرون لخوض منافسات أمم أفريقيا 2022 بعد رحلة طيران استغرقت 6 ساعات.

واختار البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، 26 لاعبا في قائمة منتخب مصر، للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا، وجاء قائمة مصر كالتالي: "حراس المرمى: محمد الشناوي، محمد صبحي، محمود جاد، وفي الدفاع: أكرم توفيق، عمر كمال، أحمد حجازي، محمود حمدي "الونش"، أيمن أشرف، مروان داوود، أحمد فتوح، محمد عبد المنعم، محمود علاء، وفي الوسط: عمرو السولية، حمدي فتحي، إمام عاشور، عبد الله السعيد، محمد النني، أحمد سيد "زيزو"، مهند لاشين، وفى الهجوم محمد شريف وعمر مرموش، محمد صلاح، محمود حسن "تريزيجيه"، رمضان صبحى، مروان حمدي، بجانب محمد أبو جبل المصاب بكورونا".

واستبدل منتخب مصر مروان داود بمحمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز بعد إصابته فى الركبة، كما اصطحب المنتخب مروان حمدي من القائمة الاحتياطية.