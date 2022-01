عيد ميلاد سميرة سعيد.. كيف تميزت الديفا بلون غنائي خاص؟

يحل اليوم الإثنين 10 يناير، عيد ميلاد الفنانة سميرة سعيد، والتي أتمت عامها الـ 64، والتي قدمت العديد من النجاحات على مدار مشوارها الفني.

تُعد الفنانة سميرة سعيد، من أبرز النجمات على الساحة الفنية، حيث تميزت عن غيرها بتقديم لون غنائي مختلف وغير تقليدي.

معلومات عن سميرة سعيد

سميرة سعيد مطربة مغنية مغربية حاصلة على الجنسية المصرية، و بدأت مشوارها الفني في سن العاشرة من عمرها حيث شاركت في برنامج للمواهب بالتلفزيون المغربي وغنت لأم كلثوم، وأصدرت أول أغانيها "إلهي" والتي قدمها لها عبد النبي الجيراري أثناء مشاركتها في البرنامج.

بداية مشوار سميرة سعيد الغنائي

سجلت سميرة بعدها اغنية "سبحان الاله" ومن ثم شاركت سميرة في مسلسل "مجالس الفن والأدب" وقدمت في المسلسل مجموعة أعمال مثل "قيس وليلى" و"شكونا إلى احبابنا" و"قل للمليحة" من خلال مشاركتها في مسلسل "مجالس الفن والأدب".

أبرز أغاني سميرة سعيد

تميزت سميرة سعيد بتقديم لون غنائي مختلف، وكان من أبرز تلك الأغاني “يوم ورا يوم” والتي غنتها كديو برفقة الشاب مامي، وقد طرحتها في شكل الفيديو كليب منذ ما يقرب من 9 سنوات.

تقول كلمات الأغنية: "انا راجعه يا اغلى حبيب بقولك لا كده كفايه .. حبيبى مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا .. انا راجعه يا اغلى حبيب بقولك لا كده كفايه .. حبيبى مهما كنت بغيب بقلبك كنت ويايا

يوم ورا يوم حبيبى انا كنت بحلم بيك بعينيك وياما استنى قلبى .. يوم ورا يوم حبيبى ما جانى نوم حبيبى وادينى جيت حبيبى وادينى جيت".

أغنية “يوم ورا يوم” كلمات خالد تاج الدين، والحان عمرو مصطفى ، وتوزيع طارق مدكور.

كما طرحت الفنانة سميرة سعيد، منذ 5 سنوات، أغنية “محصلش حاجة”، والتي عبّرت عن العديد من الفتيات، وأشعلت السوشيال ميديا وقتها، نظرا لتناولها مشاعر ما بعد الأنفصال بطريقة مختلفة وجديدة.

وتقول كلمات الأغنية: “و أديني سيبته و شوفت أهو محصلش حاجة .. و الوضع فعلا مختلفش في أي حاجة .. باكل و أضحك بشتغل وأعمل كل حاجة .. لأ لأ مش زعلانة و كئيبة .. مش ماسكة صورته وبتقهر زي العبيطة”.

و لا ماشية و بخبط دماغي في كل حيطة .. مبردش عاللي يقولي كلمة جت بسيطة .. بُعدك مش متصنف مصيبة .. بالعكس حتى أنا حاسة مرتاحة وسعيدة .. مطلعش إنها حاجة وحشة أعيش وحيدة

هبدأ حياتي بصفحة فاضية ولسه بيضا .. و بشنطة شخصيات جديدة".



أغنية “محصلش حاجة” كلمات: شادى نور - الحان: بلال سرور، وهي من ضمن أغاني البوم “عايزة أعيش”.

قدمت سميرة سعيد، عدد كبير من الأغاني من بينها “هوا هوا”، و"مش هتنازل عنك"، و"قال جاني بعد يومين"، والتي أحدثت ضجة كبيرة وقت طرحها أيضاً.

أحدث كليبات سميرة سعيد

وكانت أحدث كليبات الفنانة سميرة سعيد، أغنية “مون شيري” والتي طرحتها منذ عدة أشهر، عبر “اليوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “Mon chéri je t’aime خد قلبي أهو .. إنت وأي حد غيرك إنت No .. إنت هدية حلوة Merci beaucoup .. إنت بجد وكلهم compliment”.

أهلا .. Welcome Hello .. الدنيا إديتني Cadeau .. لايق جدا وعليا متفصل زي Tricot ..أهلا

Welcome Hello .. ياللي ما عندكش Défaut .. راسم نفسك بالمللي .. وما يتقالكش إلا Chapeau".

أمال الحب ماله ما هو حلو أهو .. الحب ماله ماله ماهو حلو أهو .. أمال الحب ماله ما هو حلو أهو".

أغنية “مون شيري” كلمات محمد القاياتي، والحان بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، ومكس وماستر خالد عز.

أحدث أغاني سميرة سعيد

طرحت الفنانة سميرة سعيد ، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "الوقت الحلو" وذلك عبر قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وتعد أغنية الوقت حلو هى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هاني، ومن إنتاج سميرة سعيد.