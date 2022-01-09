سميرة سعيد تحتفل بعيد ميلادها الـ 64.. شاهد

احتفلت الفنانة سميرة سعيد بعيد ميلادها الـ 64، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشرت سميرة سعيد صور لها باطلالة ناعمة بسيطة، مرتدية بلوزة باللون الرمادي، مع جيبة كارو قصيرة، وبوط شتوي طويل، رافعة خصلات شعرها الطويلة إلي أعلي.

وعلقت سميرة سعيد علي الصور، كاتبة: "في كل يوم أستيقظ في صحة جيدة أقول الحمد لله، turning 64 tomorrow“.

وطرحت الفنانة سميرة سعيد ، أحدث أغانيها والتي تحمل اسم "الوقت الحلو" وذلك عبر قناتها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب .

وتعد أغنية الوقت حلو هى خامس أغنيات ألبومها الجديد "إنسان آلي"، الذى قررت أن تطرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية "الوقت الحلو" من كلمات محمد القاياتي ومن ألحان محمد حمزة وتوزيع هاني يعقوب، وميكس وماستر أمير محروس، وأخرجها نضال هانى، ومن إنتاج سميرة سعيد.

كانت أحيت النجمة الكبيرة سميرة سعيد حفل افتتاح الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا،برئاسة سهير عبد القادر، حيث قدمت بصحبة ذوى القدرات الخاصة أغنية "أرض الأحلام" تأليف أمير طعيمة وألحان عمر مصطفى.

يذكر أن الملتقى أقيم هذا العام تحت شعار "سوا نرجع فرحتنا"، وهى دورة استثنائية، حيث التقى أولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والأوروبية.