ملتقى أولادنا.. هديل ماجد بعد مشاركتها سميرة سعيد الغناء: تكريم الرئيس السيسي أعطاني دفعة

افتتحت وزيرة الثقافة أمس ملتقى "أولادنا" الذي بهدف لذمج ذوي الاحتياجات الخاصة فى المجتمع واكتشاف مواهبهم الفنية وتنميتها.



قالت هديل ماجد الفتاة الكفيفة التى شاركت سميرة سعيد الغناء إن هذه فرصة كبيرة ومهمة لظهور قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة فهو حدث مهم و استعدينا للمهرجان و للغناء مع الفنانة سميرة سعيد بشكل كبير و تجهيزات و بروفات كثيرة ونطمح ان تنال الاغنية اعجاب و اشادة الجمهور.





وتابعت قائلة اعطاني تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي لي دفعة كبيرة لتكميل المشوار الذى بدأته فى الغناء ويرجع الشكر كله لامى التي ساعدتنى بشكل كبير و اظهرت ما انا عليه الان.

وأضافت قائلة قدمت العديد من الاغاني الفردية بعيدا عن الملتقي مثل اغنية مؤسسة معا لانقاذ انسان وفي حفلة ٦ اكتوبر مع الفنان تامرحسنى واتمني القيام بالبوم خاص بي مثل اي فنان .