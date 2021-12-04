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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دبي السعادة.. سميرة سعيد في أحدث ظهور على انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة سميرة سعيد صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بلوك كاجوال، وكتبت: “دبي السعادة” ليتفاعل معها عدد كبير من متابعيها عبر السوشيال ميديا بالتعليقات.

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بإطلالة شبابية سميرة سعيد تتألق في جلسة تصوير جديدة.. صور

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بفستان أزرق أنيق.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

جدير بالذكر أنه أشعلت المطربة سميرة سعيد حفل مهرجان الموسيقى العربية بعدد من أغانيها الشهيرة منها "هوا هوا، محصلش حاجه، قل جاني بعد يومين، لعلمك انت، سوبر مان، اه بحبك، واحشني بصحيح، مش عايزة اتعذب تاني.

 

حرصت سميرة سعيد على إلقاء كلمة، وقالت: "شرف كبير أن اتواجد في مكان مثل الأوبرا يجمع كل مبدعين الوطن العربي وبشكر كل المسئولين الذين جعلوني اليوم مع هذا الجمهور العريق، ويجب أن أشكر صديقتي جيهان مرسي وهى من أصرت على أن أكون متواجدة.

 

وتابعت سميرة سعيد: "أهم أغانيا التي قدمتها كانت من ألحان جمال سلامة، وسعيدة أننا بنكرمه هذا العام ونعطيه حقه الأدبي والفني".


وأضافت: "تنقلت في مشواري بين الحداثة والأصالة وكنت محتارة في ما سأقدمه اليوم للجمهور، ولكن اخترت أن أدمج بين الاثنين ولذلك اخترت لعلمك انت".

 

وعلقت على أغنية سوبر مان، قائلة: "ما سأغنيه الآن هو أسوأ مافي الجواز، وداعبت الرجال الحاضرين وقالت مش عايزة الرجالة تزعل مني ياجماعة".

 

ووجهت سميرة عتابا بحدة للمايسترو محمد عرام بسبب أغنية قال جاني بعد يومين، حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح وقالت له: "ليس هذا ما اتفقنا عليه لقد بدأت من نقطة أخرى".

سميرة سعيد المطربة سميرة سعيد مهرجان الموسيقى العربية في أحدث ظهور انستجرام

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