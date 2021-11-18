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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أزرق أنيق.. سميرة سعيد تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

الفنانة سميرة سعيد
الفنانة سميرة سعيد

نشرت الفنانة سميرة سعيد صور جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

 

وظهرت سميرة سعيد مرتدية فستان أوف شولدر، باللون الأزرق الجميل، تاركة شعرها منسدلًا علي أكتافها، مع ميك أب لوك يبرز ملامح وجهها الفاتنة.

 

وجاءت التعليقات من قبل المتابعين لـ سميرة سعيد علي الصور، كالاتي: 

“يا حلو - الأزرق جميل عليكي - الله علي الحلاوة والجمال”.

 

جدير بالذكر أنه أشعلت المطربة سميرة سعيد حفل مهرجان الموسيقى العربية بعدد من أغانيها الشهيرة منها "هوا هوا، محصلش حاجه، قل جاني بعد يومين، لعلمك انت، سوبر مان، اه بحبك، واحشني بصحيح، مش عايزة اتعذب تاني.

 

اليوم.. سميرة سعيد تحيي حفل انطلاق الملتقى الخامس لمؤسسة أولادنا بالأوبرا

سميرة سعيد خلال التحضير لحفل "أولادنا": منحني طاقة حب حقيقية


وحرصت سميرة سعيد على إلقاء كلمة، وقالت: "شرف كبير أن اتواجد في مكان مثل الأوبرا يجمع كل مبدعين الوطن العربي وبشكر كل المسئولين الذين جعلوني اليوم مع هذا الجمهور العريق، ويجب أن أشكر صديقتي جيهان مرسي وهى من أصرت على أن أكون متواجدة.

 

وتابعت سميرة سعيد: "أهم أغانيا التي قدمتها كانت من ألحان جمال سلامة، وسعيدة أننا بنكرمه هذا العام ونعطيه حقه الأدبي والفني".


وأضافت: "تنقلت في مشواري بين الحداثة والأصالة وكنت محتارة في ما سأقدمه اليوم للجمهور، ولكن اخترت أن أدمج بين الاثنين ولذلك اخترت لعلمك انت".

 

وعلقت على أغنية سوبر مان، قائلة: "ما سأغنيه الآن هو أسوأ مافي الجواز، وداعبت الرجال الحاضرين وقالت مش عايزة الرجالة تزعل مني ياجماعة".

 

ووجهت سميرة عتابا بحدة للمايسترو محمد عرام بسبب أغنية قال جاني بعد يومين، حيث اختلف معها في المقامات الموسيقية مما جعلها ترتبك على المسرح وقالت له: "ليس هذا ما اتفقنا عليه لقد بدأت من نقطة أخرى".

 

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