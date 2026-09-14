هافيستو: الشباب والنساء في السودان يحملون رسالة السلام

قال بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للسكرتير العام للأمم المتحدة للسودان، إنّ الأمم المتحدة تعمل على فتح الممرات الإنسانية وحماية البنية التحتية المدنية مثل شبكات توزيع المياه والكهرباء وغير ذلك، موضحًا: "نذكر الأطراف بقواعد الحرب ونعمل على بعض إجراءات بناء الثقة".

وأضاف في لقاء مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة القاهرة الإخبارية، أنّ الأمم المتحدة أثارت مسألة المحتجزين المدنيين والعسكريين وغير ذلك من القضايا، مشيرًا، إلى أنّ الأمم المتحدة لديها وكالات رئيسة تابعة لها تعمل على الأرض من أجل التعامل مع خطر المجاعة وانتشار الأمراض والنزوح الجماعي.

وتابع، أن برنامج الأغذية العالمي واليونيسيف وغيرهما وكالات أممية تعمل في مختلف مجالات الحياة، مثل توفير المدارس للأطفال والتعامل مع قضايا الأمراض والمجاعة وغير ذلك، ولكن، في خضم الصراع يمكن للجميع أن يرى أن هذه الجهود ليست كافية.

وحول الدور الذي يمكن أن تلعبه القوى المدنية ورجال المقاومة والنساء والشباب في المرحلة الحالية والمراحل المقبلة، موضحًا": "لقد التقينا بالفعل بممثلات عن النساء وممثلين عن الشباب داخل البلاد وخارجها في عدة مواقع".

وذكر، أن الشباب والنساء يحملون حاليا رسالة مشتركة للغاية، وهي رسالة السلام، مشددًا، على أن هذه الفئات مهمة للغاية في عملية السلام، مشددًا، على ضرورة عدم اقتصاد الحديث على أطراف القتال وحدها، بل يجب الحديث مع المجتمع المدني.