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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البيض يصل لـ 58 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 10-1-2022

الدواجن
الدواجن

ينشر موقع صدى البلد عدة أخبار للخدمات اليومية والأسعار التي تهم المواطنين، ومنها أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 10-1-2022  في السوق المحلية وكذلك أسعار البيض أسعار الكتاكيت وكذلك أسعار البط اليوم.

وفيما يلي يرصد “صدى البلد” أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين 10-1-2022  في السوق المحلية:
 

الدواجن البيضاء : بين 25 و 27 جنيهًا للكيلو في المزرعة 

الدواجن البلدى :  بين 35- 36 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الساسو :  بين 33-34 جنيهًا للكيلو

الأوراك : بين 31- 36 جنيهًا للكيلو

البانيه : بين 68 -72 جنيهًا للكيلو

الدواجن  الرومي : 50  جنيها للكيلو

الدواجن  الأمهات البيضاء : بين 20-21 جنيهًا للكيلو

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أسعار الكتاكيت اليوم الاثنين 10-1-2022  فى السوق المحلية:
 

وصل سعر الكتاكيت اليوم الإثنين  في السوق المحلية كالتالي :

كتكوت أبيض: 6.25_6.5 جنيه 

كتكوت ساسو : 5.25 5.5 جنيه

 

أسعار البيض اليوم الاثنين 10-1-2022  في السوق المحلية: 

وجاءت أسعار البيض الأحمر اليوم 49-50 جنيها للطبق، ووصل سعر الأبيض حول 48-49 جنيها للطبق أما سعر البيض البلدي بين 57-58 جنيها. 

             

أسعار البط اليوم الاثنين  10-1-2022  في السوق المحلية: 

أسعار البط المسكوفي اليوم بين 47 -48 جنيها

أسعار البط البلدي بـين 50-54 جنيها للكيلو.

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