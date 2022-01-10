الأرصاد السعودية تصدر تحذيرات عاجلة للمواطنين

أصدر المركز الوطني للأرصاد السعودي، اليوم الإثنين، تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال اليوم في المدينة المنورة والشرقية والجوف وتبوك.

وقال مركز الأرصاد السعودي في تنبيه لمنطقة المدينة المنورة أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

كما نبه المركز منطقة تبوك من استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

كما تشهد منطقة الجوف استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابا مع تدن في مدى الرؤية الأفقية.