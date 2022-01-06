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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

غيوم وسحب ممطرة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس اليوم الخميس في السعودية 

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)، ولا يُستبعد تَكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق: (الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض).

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في حين تكون الرياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المنطقة الشرقية، كذلك على الأجزاء الواقعة ما بين منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الشمالي والأوسط، بسرعة 15- 40كم/ساعة، وتكون جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10- 32كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة تصل 50كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

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