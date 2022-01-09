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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية خفيفة على هذه المناطق.. تعرف على طقس السعودية اليوم

علم السعودية
علم السعودية

أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، بمناطق ومحافظات المملكة.

حالة الطقس اليوم الأحد في السعودية

وحسب صحيفة “سبق” السعودية، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة والفرصة مهيأة لسقوط أمطار رعدية خفيفة على أجزاءٍ من مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق والمنطقة الشرقية.

كما تتهيأ الفرصة لسقوط أمطار رعدية على منطقة تبوك والأجزاء الغربية من الحدود الشمالية والجوف ليلاً؛ تُسبق بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والجنوبي، وشمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 30 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، ومتر ونصف إلى مترين ونصف؛ قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزأين الشمالي والجنوبي، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الأوسط، ومتوسط الموج إلى مائج على الجزأين الشمالي والجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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