شاهد.. روبوت يتحدث مع الرئيس السيسي بمنتدى شباب العالم

ظهر روبوت بمقر منتدى شباب العالم أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكافة الزوار بالقاعة الافتتاحية فى اليوم الأول من نسخة الرابعة، مؤكداً حرص إدارة منتدى شباب العالم فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة للوقاية من فيروس كورونا، متمنياً قضاء وقتاً سعيداً وأمناً خلال المنتدى.

وقام أحد المشاركين في منتدى شباب العالم برفع صورة السيسي في القاعة من خلال هاتفه المحمول، قبل انطلاقة الجلسة الافتتاحية للمنتدى.

والتقط عدد من الفنانين الشباب الصاعدين ومن بينهم الفنان " طارق الإبياري " بعض من الصور الافتتاحية قبل انطلاق منتدى شباب العالم.

ودقائق قليلة تفصلنا على انطلاق فاعليات اليوم الأول من النسخة الرابعة "لـ منتدى شباب العالم"، بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى عدد من القيادات والشخصيات العامة من داخل وخارج مصر.

وتزينت مدينة السلام (شرم الشيخ)، بـ محافظة جنوب سيناء لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في الحدث الأهم والأبرز والذي يعد منصة للتواصل بين شباب العالم وهو "منتدى شباب العالم"، حيث أنهت إدارة المنتدى كافة الاستعدادات والأمور التنظيمية الخاصة وزين شعار لوجو المنتدى شوارع المدينة و طائرات مصر للطيران التي تنقل الوفود المشاركة في المنتدى من جميع أنحاء العالم.