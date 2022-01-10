برلمانية: منتدى شباب العالم أهم أذرع الدبلوماسية الناعمة لبلدنا

قالت صفاء جابر عيادة، عضو مجلس النواب، إن منتدى شباب العالم أصبح يحظى بحالة من الزخم السياسي، ليس في مصر وحدها، وإنما في العالم بأسره، حيث يمثل فرصة مهمة للدولة المصرية لتقديم رسائلها إلى العالم، من خلال ما يتم طرحه من موضوعات ومبادرات من شأنها تقديم الرؤية المصرية، في العديد من القضايا الدولية.

وأضافت "جابر"، في بيان أصدرته اليوم، يحمل المنتدى العالمي وجها آخر، ربما تفرضه الظروف الدولية، في ظل التغيير الكبير الذي يشهده النظام العالمي في المرحلة الراهنة، ليصبح، بفضل دوريته، والاهتمام العالمي الكبير به، بمثابة أحد المناسبات المؤثرة، والتي يمكنها تغيير الرؤى الدولية، في العديد من القضايا الملحة، وهو ما بدا فعليا عبر محاولات بعض القادة استلهام الفكرة لتطبيقها في بلدانهم.

وتابعت: "كم يحمل منتدى شباب العالم، العديد من الأبعاد، لا تقتصر في نطاقها الاستفادة المصرية من الحدث، سواء دوليا أو اقتصاديا أو دبلوماسيا، وإنما ربما يساهم بصورة كبيرة في صياغة جزء مهم من مستقبل العالم، في ظل التغييرات العميقة التي تشهدها الساحة الدولية في المرحلة الراهنة.

وأردفت: "كما يمثل أحد أهم أذرع الدبلوماسية الناعمة، التي تتبناها الدولة المصرية، للتواصل مع العالم، عبر تحقيق التواصل مع العالم، بصورة تتجاوز البعد الرسمي، عبر أبعاد أخرى إضافية، عبر حوار يجمع شباب من مختلف دول العالم لتبادل الرؤى والأفكار".