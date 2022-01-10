وكيل اقتصادية الشيوخ: منتدى شباب العالم الحدث الأبرز عالمياً

وجه النائب ياسر زكى وكيل لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى على فكرته العبقرية بتنظيم مصر لمنتدى شباب العالم على مدى ثلاث سنوات ماضية قبل ظهور جائحة كورونا وانعقاد المنتدى فى نسخته الرابعة اليوم وحتى الخميس المقبل ، مؤكداً أن هذا المنتدى اصبح الحدث الأبرز عالميا.

وقال "زكى" فى بيان له أصدره اليوم إن العالم كله بجميع دوله ومنظماته اصبح يعطى أكبر اهتمام بمنتدى الشباب، مؤكداً أن نجاحات منتدى شباب العالم المتوالية في نسخته السابقة دفعت الأمم المتحدة لاعتماده.

وأكد النائب ياسر زكى الأهمية الكبيرة لمنتدى شباب العالم للترويج لمصر سياسياً واستثمارياً وسياحياً موضحاً أن انعقاد النسخة الرابعة للمنتدى دليل قاطع على حالة الاستقرار السياسى والأمنى داخل مصر اضافة الى أن الدولة بجميع مؤسساتها ستعطى نموذجاً رائعاً للعالم كله فى أن فيروس كورونا لن يكون حائلاً لانعقاد هذا المؤتمر العالمى.

ووجه النائب ياسر زكى التحية والتقدير لادارة المنتدى على التنظيم الرائع والمبهر الذى نال اعجاب جميع المشاركين فى المنتدى من مختلف دول العالم والذى أكد أن هناك ارادة مصرية شبابية ناجحة وتمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لانجاح مثل هذه الاحداث العالمية والكبيرة مشيداً بالصورة الايجابية التى تنقلها وسائل الاعلام العالمية عن فعاليات المنتدى.