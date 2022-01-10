محمد صلاح: أحلم بالتتويج مع مصر بلقب قاري.. والأمم الأفريقية فرصة

أبدى محمد صلاح نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم رغبته الكبيرة فى التتويج مع المنتخب بلقب الأمم الإفريقية المقامة في الوقت الحالي بالكاميرون.



وقال صلاح خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة مصر ونيجيريا، أتواجد مع منتخب مصر من 10 أعوام وأحلم بالتتويج مع المنتخب بلقب قاري، الأمم الإفريقية بطولة قوية ولدينا إصرار كبير في الفوز بها وقادرون على ذلك رغم قوة المنافسين.



وأضاف: "المنتخب جاهز لمواجهة نيجيريا وهدفنا الفوز وتقديم عرض قوي يليق بالمنتخب".





يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم في مباراته غدا الثلاثاء مع نظيره النيجيري في افتتاح المجموعة الرابعة لبطولة الأمم الأفريقية زيه الأساسي بألوان العلم القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، فيما يرتدي المنتخب النيجيري طاقما أخضر.

جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي تم عبر تطبيق زووم تنفيذا لسياسة اللجنة المنظمة بالتباعد قدر الإمكان لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

تابع الاجتماع من الجانب المصري وائل جمعة مدير المنتخب المصري وعمرو سالمان اداري الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات .



وفي الإطار ذاته ، قرر كيروش قيد مروان داوود في قائمة منتخب مصر التي تخوض البطولة وباتت قائمة المنتخب تضم كلا من حراس المرمى: محمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - محمود جاد ، خط الدفاع: أكرم توفيق - عمر كمال - أحمد حجازي - محمود حمدي "الونش"- أيمن أشرف - أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - محمود علاء ، الوسط: عمرو السولية - حمدي فتحي - إمام عاشور - عبد الله السعيد - محمد النني - أحمد سيد "زيزو" - مهند لاشين ، خط الهجوم: عمر مرموش - محمد شريف - مصطفى محمد - محمد صلاح - محمود حسن "تريزيجيه" - رمضان صبحي بالإضافة إلى ضم مروان داوود .





