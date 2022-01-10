فرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على واردات الجبن الإيدام والجودا

وافقت وزيرة التجارة والصناعة على توصية اللجنة الاستشارية على ضوء نتائج تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات من صنف الجبن الإيدام والجودا ذات منشأ أو المصدرة من هولندا وأصدرت القرار الوزاري رقم 8 بتاريخ 5/1/2022، والمنشور بالوقائع المصرية بالعدد رقم 7 بتاريخ 9/1/2022 بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من الصنف المشار إليه لمدة خمس سنوات.

