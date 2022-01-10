بسبب الشبكة.. ضبط شاب هدد خطيبته السابقة بنشر صورها على فيسبوك

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" بشأن تضرر إحدى الفتيات من خطيبها السابق لقيامه بتهديدها بنشر صور شخصية لها على مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطبتهما.

وبالفحص أمكن تحديد الشاكية (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة الحوامدية بالجيزة) وبسؤالها قررت بالإبلاغ عن المشكو فى حقه (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة) لقيامه بتهديدها بنشر صورها الشخصية عبر مواقع التواصل الإجتماعى لإجبارها على العودة له عقب فسخ خطوبتهما .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقه ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة لعدم قيام أسرة الشاكية برد مستحقاته من مبالغ مالية ومصوغات ذهبية عقب فسخ خطبتهما. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.