خطأ في امتحان اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي في القليوبية

شهدت مدارس مدينة الخانكة اليوم، واقعة غريبة حيث فوجئ مسؤولي المدارس خلال توزيعهم أوراق امتحانات الفصل الدراسى الأول لمادة اللغة الإنجليزية على طلاب الصف الخامس الابتدائي أن الامتحان التيرم الثانى وليس الأول.

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وأكد مصدر بتعليم الخانكة أنه تم اكتشاف الخطأ بالامتحان قبيل توزيع الأوراق بحوالى عشر دقائق، منوهًا ان هناك بعض المدارس التابعة لإدارة الخانكة وزعت الامتحان على الطلاب.



وأضاف المصدر، أنه تم الدفع بالإمتحان الإحتياطى من اللغة الانجليزية لتدارك الأمر على الفور مما تسبب فى تعطل الامتحان حوالى ساعة تقريباً.



وأوضح المصدر، أنه تم توزيع امتحان انجليزى الخاص بالتيرم الأول على الطلاب بعد سحب الامتحان الخطأ، وتم عقد الامتحان بسلام، مؤكدا أن غرفة العمليات لم تتلقى أى شكاوى من تسريب الإمتحان.