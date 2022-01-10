طائرة الزمالك تهزم الطيران 3-1 في الدوري العام

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة، بنادي الزمالك على الطيران 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم علي صالة اتحاد الشرطة في إطار الجولة العاشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري العام.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

21/25

26/24

25/13

25/23

وقرر حسن الحصري المدير الفني منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة يومين على أنا يعود الفريق الخميس القادم.



وكان الزمالك قد حقق الفوز على الترسانة بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.



ويقود الفريق: حسن الحصري مديرا فنيا وأشرف رشاد مدربا عاما ووليد عبد العال مدربا مساعدا وأحمد عبد العزيز مدرب أحمال وحاتم قنديل مدلكا وأحمد شعلان إداريا.