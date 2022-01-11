آدم الشرقاوي يكشف عن كواليس مسلسل لعبة نيوتن وأصعب المشاهد.. فيديو

قال الفنان آدم الشرقاوي، إنه عندما تم عرض مسلسل “لعبة نيوتن” عليه، كان لديه مخاوف وقلق، لأن اللغة العربية لديه لم تكن جيدة.

وأضاف أدم الشرقاوي، خلال لقاء له لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن أول تصوير للمسلسل “كان في مصر وأقل من شهر تم استكمال المسلسل في أمريكا”.

وتابع أدم الشرقاوي، “أنا شفت الفنانة منى زكي في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”، إضافة إلى أن والدتي تحب أداء الفنانة ”منى زكي" وكانت سعيدة بأن أشارك في هذا المسلسل أمامها".

وأشار الفنان “أدم الشرقاوي” إلى انه اتطمأن لما تم عرض المسلسل عليه، نظرا لوجود عدد من الفنانين الكبار في العمل، والذين سيساهمون في نجاح العمل.

أعتبره الأصعب

وعن أصعب المشاهد في مسلسل لعبة نيوتن قال: مشهد الباب الذي جمعني مع الفنان محمد فراج أعتبره الأصعب بالنسبة لي في المسلسل، مؤكدا أنه قمنا بدفع بعضنا البعض، خلال العمل، وظهر كأنه حقيقي، وأيضا أول مشهد جمعني بالفنانة منى ذكي لأن أدائي اللغة العربية لم يكن جيد.