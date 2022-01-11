نادر السيد: كيروش متحفظ في الأداء وأرفض تصريحاته قبل مواجهة نيجيريا.. فيديو

أعرب نادر السيد، حارس مرمى ناديي الأهلي والزمالك السابق، عن تفاؤله بمباراة مصر ونيجيريا والمقرر لها في انطلاقة الفراعنة في دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش»، المذاع على قناة صدى البلد، أن تشكيل منتخب مصر بنسبة 70 أو 80% معروف، مشيرا إلى أن كيروش المدير الفني لمنتخب مصر يلعب بنفس التشكيل (4/3/3) وهو ما يزيد من انسجام اللاعبين حتى ولو تم تغيير لاعب بلاعب آخر.

وأوضح نادر السيد، أن فكر كيروش متحفظ ويعمل على غلق المساحات في المباريات التي يقودها فنيًا، مهما كان المنافس ضغيف أو قوي.

وانتقد نجم منتخب مصر السابق، بعد تصريحات البرتغالي كارلوس كيروش الأخيرة التي أثارت الجدل قبل مباراة مصر ونيجيريا ومنافسة الفراعنة على كأس أمم إفريقيا.

وقال نادر السيد: «أرفض تصريحات كيروش ومينفعش يقول كدة أمام الإعلام حتى لو كان من باب التمويه»، موضحًا أن الراحل الكابتن محمود الجوهري كان يحفزهم في المحاضرات حتى ولو كانت مباراة قوية.

https://www.youtube.com/watch?v=ApPncrCkxVw