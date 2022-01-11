موسيماني يرشح جناح مينيسوتا يونايتد الأمريكي.. ولجنة التخطيط تدرس الموقف بسبب بن شرقي

اكد الإعلامي محمد شبانة ان الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي يفاضل بين ثلاثة لاعبين لاختيار أفضل المرشحين لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة

وواصل: "كشف مصدر مسئول أن موسيماني طلب من لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح التعاقد مع مواطنه بونجوكوهلي هلونجواني الجناح الأيسر لفريق مينيسوتا يونايتد الأمريكي".

وتابع: "في الوقت الذي عرضت لجنة التخطيط الثنائي احمد رفعت لاعب فيوتشر إف سي والمغربي اشرف بن شرقي لاعب الزمالك والذي ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي".

وأشار: "اضاف المصدر أن موسيماني طلب منحه فرصة لدراسة الثلاثي ومدي احتياجاته الفنية لتدعيم صفوفه واختيار من يراه مفيدا للفريق خلال الفترة المقبلة"

وأكد: "رغم تمسك بيتسو موسيماني بموقفه الا لجنة التخطيط ترفض تكرار سيناريو ميكيسوني والذي فشل في إثبات ذاته".