عبد الستار صبري: أطالب بفرصة للتدريب في الدوري الممتاز

طالب عبد الستار صبري نجم منتخب مصر السابق بالحصول على فرصة تدريبية في الدوري الممتاز مشددا على أنه تعرض للظلم كثيرا، وهو يمتلك إمكانيات تساهم في نجاحه كمدرب.



قال عبد الستار صبري في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "رؤساء الأندية دوما ما تهتم بمسيرة المدرب وأن يكون قاد العديد من الأندية، ولكن بالنسبة لي الأهم بالنسبة للمدرب إمكانياته والعمل على تدريب اللاعبين بشكل احترافي، وأن يكون قريبا من اللاعبين وأتمنى الحصول على فرصة في التدريب"



أضاف: "أطالب بفرصة لتدريب أحد الأندية في الدوري الممتاز، والتدريب في الدوري الممتاز ليس صعبا كما يتصور البعض، بالعكس لو هناك إمكانيات في النادي، سيكون الأمر سهلا"



وحول تصريحاته عن مفاوضات جوزيه مورينيو للتواجد معه في الجهاز الفني لروما: "مورينيو كان مدربي في بنفيكا، وكان على خلاف معي ولكننا تصالحنا في بنفيكا ولعبت تحت قيادته، خورخي ميندز وكيل مورينيو فاوضني للتواجد في الجهاز الفني، وتواصل معي وقال لي إنه يفكر جديا في أن أتواجد معه في جهاز توتنهام ولكنه في انتظار الوقت المناسب، وبعدها حدث أزمة ورحل عن توتنهام، ولكني قلت لمورينيو بشكل واضح أنني أريد الحصول على فرصة للتواجد في جهازه الفني"