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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ومصادرة 39 شيشة في حملة على مقاهي حي شرق أسيوط

ضبط 39 شيشة بحي شرق
ضبط 39 شيشة بحي شرق أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين لقرارات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا التي أقرتها الدولة، من بينها منع تقديم الشيشة لافتاً إلى انه تم شن حملات على المقاهي والكافتيريات وحملات لرفع الإشغالات لتحقيق الانضباط للشوارع وإلزام أصحاب المحلات والمقاهي والكافتيريات لتطبيق الإجراءات والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة بالتنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

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وأوضح أيمن محروس رئيس حي شرق أنه تم ضبط ومصادرة 39 شيشة كاملة من كافتيريات ومقاهي بمنطقة السجن والوليدية بشارع البوسطة وخلف التجنيد ورفع الإشغالات بمنطقة ميدان أسماء الله الحسني خلال حملة بالتنسيق بين قسم الإشغالات وشرطة المرافق وذلك بمشاركة مروان إبراهيم والشاذلي محمد نائبي رئيس حي شرق ورشاد محمود مسئول الإشغالات بالحي لافتاً إلى ضبط وتحرير محاضر بيئة وغيرها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لقرار مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا  مؤكدًا استمرار تنفيذ الحملات وفقا لتعليمات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتأكيد على تطبيق الاجراءات اللازمة والمقررة وردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون.

أسيوط محافظ أسيوط فيروس كورونا ضبط 39 شيشة مجلس الوزراء حي شرق أسيوط

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