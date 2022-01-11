على طريقة الجوهري.. شوبير يعلق علي تصريحات محمد صلاح قبل مواجهة نيجيريا

أشاد الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق بتصريحات محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة منتخب مصر أمام نيجيريا اليوم .

وأكد أحمد شوبير في تصريحات عبر أثير “ اون سبورت اف ام ” أن تصريحات محمد صلاح كانت في منتهي الذكاء حيث أكد أن المنتخب ليس المرشح الأول للتتويج بالبطوله ولكنه سيسعي لتحقيق اللقب في ظل ابتعاده عن تحقيق أي لقب مع المنتخب لمده ١٠ سنوات.

وأضاف أن تصريحات محمد صلاح أزالت الضغوطات عن اللاعبين ليخوضوا المباريات بتركيز وثقه ولكنه أكد أن هناك طموح لحصد اللقب.

وتابع أن المنتخب لديه عدد رائع من اللاعبين المميزين و قادر علي التتويج بالبطولة مشددا على أن منتخب الجزائر يخشي مواجهة المنتخب ويدرس المباراة جيدا .

وأكمل أن تصريحات صلاح تشبه تصريحات الجوهري المدير الفني للمنتخب الأسبق في كأس أمم أفريقيا ٩٦ حيث أكد وقتها أن من الصعب التتويج بالبطوله ولكنه عاد بالكأس لمصر

وتابع أن مباراة اليوم أمام نيجيريا هامه ويجب تحقيق نتيجه ايجابية وتوقع تأهل منتخب مصر قي صدارة المجموعة.