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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

منتدى شباب العالم بشرم الشيخ

جون كيري: سعيد بالمشاركة في جلسة مواجهة التغيرات المناخية وشكرا لـ السيسي

صدى البلد

أعرب جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لشئون المناخ ووزير الخارجية الأمريكية الأسبق عن سعادته للمشاركة في منتدى شباب العالم المُقام حاليًا في مدينة شرم الشيخ، وأبدى شكره الخاص للرئيس عبد الفتاح السيسي، ، على اهتمامه بقضية المناخ والتزام الحكومة المصرية برعاية الدورة القادمة من مؤتمر الأطراف السابع والعشرين العالمي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27".


جاء ذلك خلال كلمة ألقاها "كيري" عبر الفيديو كونفرانس، متحدثًا في الجلسة النقاشية "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية"، وتوجّه جون كيري، المبعوث الأمريكي الخاص لشئون المناخ، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على قيادته للدورة القادمة لمؤتمر المناخ "COP27" المقرر عقده بمدينة شرم الشيخ عام 2022، قائلًا: "يسعدني أن أكون قادرًا على مساعدة مصر في مجال الاهتمام البالغ بقضية المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب في جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب في هذا أمر بالغ الأهمية".


وتابع: "أود أن أقدم احترامي لوزير الخارجية سامح شكري، الصديق الحميم منذ سنوات عندما كنت وزيرًا للخارجية، وأشكر وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد التي كانت شريكًا وثيقًا أثناء مؤتمر جلاسكو في بريطانيا.. والآن نحن مطالبون بالاضطلاع بدور قيادي عظيم ونحن نمضي قدمًا نحو قمة المناخ بشرم الشيخ".


واستهل "كيري" حديثه عن الشباب وأهمية الدور الذي يلعبه الشباب في قضية التغير المناخي معربًا عن تفهمه لمدى الإحباط الذي يشعرون به نتيجةً لتهميشهم، وأضاف بأن العلماء يطالبون باتخاذ قرارات حاسمة خلال الحقبة القادمة لتجنب كوراث التغيرات المناخية.


وأشار إلى أن التحدي الأكبر الذي نواجهه جميعًا حاليًا يحتّم على الحكومات التحرك معًا وهذا لم يحدث حتى الآن، مؤكدا أنه من الضروري الاستفادة من الفرص الاقتصادية، وهو الأمر الذي يجعله متطلعًا للعمل مع الرئيس السيسي ومع الضيوف للقيام بكل ما يلزم في هذا الصدد.


واختتم كيري حديثه قائلًا: "يسعدني أن أكون قادرًا على مساعدة مصر في مجال المناخ، واستعدادها لإشراك الشباب في جميع أنحاء العالم لإنجاز المهمة، لذا أعتقد أن مشاركة الشباب في هذا أمر بالغ الأهمية

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جون كيري منتدى شباب العالم السيسي الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ مواجهة التغيرات المناخية وزير الخارجية سامح شكري

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