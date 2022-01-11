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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

منهم نسرين طافش وهند صبرى.. نجوم يدعمون ابنة خالد سليم بعد إصابتها بكورونا

خالد سليم
خالد سليم

تفاعل عدد من الفنانين مع الفنان خالد سليم بعد نشره فيديو مع ابنته خديجة التى تعرضت إلى الإصابة بفيروس كورونا. 

وكان خالد سليم نشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” وعلق على الفيديو: “ربنا يحميكي يا قلب قلبي.. يا أول فرحتنا.. ويحمي مامي وكنوزي.. ويبعد عنكوا أي شر وحسد.. ويمتعكوا بصحتكوا.. ويخليكوا ليا يا حبايب قلبي أنا”. 

وجاءت تعليقات النجوم مثل هند صبرى التى اكتفت بتعليق إيموشن قلب، كما علقت الفنانة نسرين طافش داعية لابنة خالد سليم بالشفاء العاجل. 

وعلقت أيضا زوجة خالد سليم: “I love you pappy”، ليرد عليها خالد سليم: “love you endlessly my pretty princess”.

ملابس خالد سليم 

نشر الفنان خالد سليم صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر خالد سليم في الصورة بملابس كاجول من أحدث جلسة تصوير له، مما أثار إعجاب متابعيه.

إصابة ابنة خالد سليم بفيروس كورونا

كانت خيرية علي، زوجة الفنان خالد سليم، نشرت «ستوري» لها عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»، معلنة عن إصابة ابنتهما «خديجة» بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت زوجة خالد سليم عبر ستوري “إنستجرام”: «خديجة إيجابي كورونا، الحمد لله على كل شيء». 
 

خالد سليم يخطف الأنظار من أحدث جلسة تصوير له

ربنا يحميكي يا قلب قلبي.. خالد سليم يدعو لابنته خوفا من الحسد

أحدث أعمال خالد سليم

وشارك خالد سليم مؤخرا في  فيلم "في القلب" للنجمة نسرين طافش، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض في موسم رأس السنة الجديدة.

يذكر أن فيلم "في القلب" بطولة  خالد سليم، ونسرين طافش، ومحمد عز، وتوني ماهر، ونخبة من ألمع النجوم، ومن قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، والدكتور عادل مرسي، ومدير التصوير محمد عز العرب، وإنتاج الريماس للإنتاج الفني والسينمائي، وإخراج مرقس عادل.

الفنان خالد سليم هند صبري نسرين طافش خيرية علي خالد سليم ابنة خالد سليم كورونا

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