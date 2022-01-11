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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يناير وش السعد.. منتخب مصر يهزم نيجيريا 3-1 ويتوج بأمم أفريقيا 2010

منتخب مصر
منتخب مصر

يواجه فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم الثلاثاء منتخب مصر الوطنى بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش ، منتخب نيجيريا فى إفتتاحية بطولة كأس أمم أفريقيا 2022.

وانطلقت منافسات بطولة كأس أمم افريقيا في الكاميرون وتستمر حتى يوم ٦ فبراير المقبل بنسختها الـ ٣٣ بمشاركة ٢٤ منتخبا.

ويشارك منتخب الفراعنة الكبار بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش فى إطار منافسات المجموعة الرابعة رفقة منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

والتقى منتخب مصر الوطنى منتخب نيجيريا فى ٱخر مواجهة في كاس أمم أفريقيا عام 2010 ضمن منافسات الجولة الاولى يوم الثلاثاء 12 يناير 2010.

واقيمت المباراة في الساعة السادسة مساء وفاز منتخب مصر 3-1 وبعدها توج المنتخب بلقب البطولة للمرة الثالثة على التوالي.

وجاءت مواعيد مباريات المجموعة الرابعة والتى تضم مصر والسودان ونيجيريا وغينيا بيساو كما يلى:

نيجيريا ضد مصر يوم 11 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقت القاهرة.

غينيا بيساو ضد السودان يوم 11 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

نيجيريا ضد السودان يوم 15 يناير في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد مصر يوم 15 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

غينيا بيساو ضد نيجيريا يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ضد السودان يوم 19 يناير في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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