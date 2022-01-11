أمم إفريقيا 2022.. شوط أول سلبي بين الجزائر وسيراليون

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة الجزائر وسيراليون، التي تقام على ملعب جابوما، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، من مسابقة أمم إفريقيا 2022 التي تقام في الكاميرون.

سيطر منتخب الجزائر على مجريات المباراة بنسبة استحواض بلغت 63 %، وسدد 4 تسديدات منهم كرة وحيدة على المرمى.

في المقابل سدد سيراليون 7 تسديدات، منهم تصويبة أيضا بين القائمين والعارضة.

وبدأ منتخب الجزائر المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: رايس مبولحي

خط الدفاع : يوسف عطال - عيسى ماندي - عبد القادر بدران - رامي بن سبعيني.

خط الوسط: هاريس بلقبلة - ياسين براهيمي - يوسف بلايلي.

الهجوم: رياض محرز - أسلام سليماني - سفيان فيجولي

ويسعى منتخب الجزائر بقيادة مديره الفني جمال بلماضي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع أول خطوة نحو حلم الاحتفاظ بلقب أمم إفريقيا.

وتوج منتخب الجزائر بالنسخة الأخيرة من بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019، حيث فاز على السنغال بهدف دون رد، في المباراة النهائية.

وعلى الجانب الآخر، يطمح منتخب سيراليون في تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل بخطف نقطة من الجزائر في لقاء اليوم.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن دور المجموعات، من بطولة أمم إفريقيا، منتخب مصر مع نيجيريا في تمام السادسة مساء، والسودان مغ غينيا بيساو في تمام التاسعة مساء.