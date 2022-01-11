قتلى وعمليات نزوح واسعة في البرازيل بسبب الفيضانات.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات تظهر، تسبب الأمطار الغزيرة في حدوث انهيار أرضي مأساوي أسفر عن مقتل سياح في بحيرة بالقرب من ساو باولو بالبرازيل، وحدوث في فيضانات عنيفة ، فيما ولقي عشرة أشخاص على الأقل مصرعهم السبت عندما سقطت كتلة صخرية فوق قوارب تبحر في فورناسا



وعلى مدار الشهرين الماضيين قُتل العشرات ونزح عشرات الآلاف من قراهم بسبب الفيضانات، خاصة في شمال شرق البلاد.

وأفادت التقارير أن أحياء بأكملها في أكثر من 40 مدينة غمرتها مياه الفيضانات وتحولت الطرق إلى أنهار.

إجلاء المواطنين

وقامت السلطات البرازيلية بإجلاء المواطنين المنكوبين من خلال عمليات مشتركة استخدمت فيها الطائرات والمعدات الضخمة لإغاثة السكان المحاصرين في المناطق التي غمرتها الفيضانات.