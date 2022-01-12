تنفيذ المخرجات البحثية بالتعاون مع الجهات الصناعية وخدمة مجالات الصناعة والتعدين.. مركز بحوث وتطوير الفلزات يشهد تطورات جديدة من خلال إنتاج ابتكارات متكاملة مصرية

مركز بحوث وتطوير الفلزات:

تنفيذ عدد من المخرجات البحثية بالتعاون مع الجهات الصناعية

إنتاج بوابة تعقيم ذاتي متكاملة مصرية وكمامة معالجة قابلة لإعادة الاستخدام

تصنيع قطع غيار محلية باستخدام خامات فائقة الجودة «بديلة للمستورد» لخدمة مجالات الصناعة والتعدين

استطاعت المراكز البحثية خلال الآونة الماضية أن تحقق نجاحاً كبيراً لم تشده من قبل، خاصة أنها تمكنت بشكل كبير من السير وفق استراتيجية وزارة التعليم العالي بربط البحث العلمي بالصناعة من خلال تحقيق الإنجازات ومزيد من الشراكات والتعاون مع غيرها من الجهات الأخرى.

من جانبه قال أكد الدكتور عماد عويس رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات أن هناك نجاحا كبيرا للمركز فى تنفيذ عدد من المُخرجات البحثية المُمولة من جهات أكاديمية وصناعية مُختلفة، وذلك خلال الفترة من 2020 وحتى 2021 ومنها، نجاح نموذج وتوصيف محطة مياه تعمل بتكنولوجيا التناضح العكسي، وتصميم وتنفيذ وحدة معالجة الصرف الصناعي، وإعادة تدوير المياه المعالجة وقد فازت هذه الوحدة بمسابقة أفضل محطة لمعالجة الصرف الصناعى وتدوير المياه من خلال الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة.

وأضاف "عويس" أن ذلك بالإضافة للحصول والحصول على براءة اختراع تصنيع نموذج لوحدة مُتنقلة لتوليد الكلور السائل بتركيزات تصل إلى 1%، كما نجح المركز في تحضير محاليل تعقيم غير كحولية ذات أساس مائى باستخدام الطرق الكهروكيميائية، وأثبتت الفحوص كفاءة استخدامها في عمليات التطهير والتعقيم، وتم التعاقد مع إحدى الجهات الصناعية لإنتاجها.

بينما نوّه إلى نجاح المركز في تصميم وتنفيذ عدة أجهزة بحثية وعلمية منها، جهاز توليد الأوزون من أكسجين الهواء الجوي، وجهاز قياس درجة حرارة الجسم، وجهاز التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية، وتم التصنيع من خلال التعاقد مع إحدى الجهات الصناعية والتي قامت بالإنتاج الكمي واستخدامها في عمليات التطهير والتعقيم، وتصميم وتنفيذ وتصنيع كمامة معالجة بالفضة النانوية المُحضرة بالطرق الكهروكيميائية، حيث يُعاد استخدامها لعدة مرات، فضلًا عن وتصميم وتصنيع مفصل صناعي ميكانيكي للاستخدامات الطبية باستخدام تكنولوجيا الهندسة العكسية، وكذا نجاح المركز فى تصنيع نماذج طبية وأدوات طبية وجراحية.

كما أشار إلى نجاح المركز فى تصميم وتنفيذ وتصنيع أول بوابة تعقيم ذاتي متكاملة "صناعة مصرية"، والتعاقد على توريدها لعدة شركات وجهات حكومية، وتصنيع ريشة مُحرك طائرة التدريب من خام الإنكونيويل شديد الصلابة، وتصميم وتصنيع قطع غيار ماكينات مختلفة، باستخدام تكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد والتشكيل بالليزر الصناعي؛ لخدمة محطات الكهرباء وخطوط إنتاج شركات المواد الغذائية، وتصنيع مشترك بتكنولوجيا التفريز خماسي الأبعاد مُخصص لشركات البترول.

وأردف إلى نجاح المركز في تصنيع قطع غيار لخدمة الجهات الصناعية فى مجالات الحديد والصلب وسباكة المعادن والأسمنت، من خلال توقيع بروتوكولات واتفاقيات تعاون مع الجهات البحثية وجهات الصناعة ذات الشأن، إلى جانب المشاركة في إجراء الأبحاث العلمية والاختبارات البحثية اللازمة، كان أبرزها نجاح المركز في إجراء اختبارات التآكل لمختلف الجهات الصناعية، ووضع خطط مستقبلية لتكنولوجيات الطلاء الجديدة في مجال الصناعات المعدنية، ونقل التكنولوجيا المُبتكرة للمسابك، وتقييم الخواص الميكانيكية.

وكان من نتائج هذه الأبحاث والاختبارات؛ نجاح المركز في تصنيع أطقم سكاكين فرم المُخلفات الطبية، وإنتاج بطانات الكسارات وطواحين الأسمنت من سبائك ذات مقاومة عالية، وتصنيع مُستلزمات صناعية باستخدام خامات فائقة الجودة ومحلية الصنع كبديل عن الاستيراد، وإعادة تدوير مُخلفات الألومنيوم والنحاس وتحويلها إلى مساحيق نظافة ومُخصبات زراعية.

بينما صرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن مركز بحوث وتطوير الفلزات يبذل جهودا متميزة فى ربط المخرجات البحثية بجهات الصناعة، من خلال عقد البروتوكولات واتفاقات التعاون لتحويل الأبحاث العلمية القابلة للتطبيق لمنتجات والتعاون فى إنتاجها وتوزيعها وتوفير بدائل محلية لمستلزمات الصناعة القومية، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ حاليًا سياسة علمية تقوم على توظيف البحث العلمي لخدمة المجتمع المصري، وتلبية احتياجاته في كافة المجالات، من خلال الدور البحثي للمراكز والمعاهد البحثية والجامعات، مؤكدًا أنها تعمل في تعاون دائم ومُستمر مع كافة قطاعات التنمية في الدولة.