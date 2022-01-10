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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على تفاصيل التقديم للمنح المقدمة من الجامعة الإيطالية

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي

أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن أفاد المكتب الثقافى بروما بأن الجامعة الإيطالية قد أعلنت عن التقدم لمنح دراسية على النحو التالى:

- منحة للدكتوراه فى الهندسة البيئية والمائية Sapienza Università di Roma

http://www.uniroma1.it/it/pagina/dottorati-di-ricerca
https://www.uniroma1.it/en/pagina/phd-programmes

- منح وزارة التعليم والجامعات والبحث الإيطالية.

 http://bandi.miur.it/doctorate.php/public/cercafellowship?jf_comp_status_id=2-3&bb_type_code =%25&azione=cerca.

- منح للدكتوراه فى مجال التنمية المستدامة جامعة بارى

http://www.uniba.it/ricerca/dottorati/dottorato-di-ricerca-37degciclo-a-a-2021/bando-assegnaziona-borse-di-stdio-dottorato-aggiuntive-tematiche-innovazione-azione-iv-4-tematiche-green-azione-iv-5
https://www.uniba.it/ricerca/dottorati.

- منح دكتوراه من الاتحاد الأوربى.

https://dottorato.unipi.it/index.php/it/concorsi-d-ammissione-a-a-2021-2022/item/615.html

وذلك علما بأن الادارة المركزية للبعثات لا تتحمل ايه نفقات عن هذه المنح.

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وكانت قد أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحًا للحصول على الماجستير والدكتوراه، مقدمة من الحكومة الروسية للعام الدراسى 2021-2022 فى ضوء أحكام اتفاقية التعاون الثقافى والعلمى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية.

واوضح أن شروط التقديم للمنحة :

- أن يكون المرشح مصرى الجنسية

- أن يعمل بإحدى الجهات المدرجة فى خطة البعثات

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام .

- الا يتجاوز السن عن عمر 33 عام من تاريخ بدء الاعلان

بينما المستندات المطلوبة للتقدم للمنحة :

- استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل

- خطاب من جهة العمل موجه للبعثات بالموافقة على ترشيح الدارس على المنحة مع الإفادة بعدم ترشيحه على أى من المنح أو البعثات الأخرى.

- أصل وصورة من شهادة اجتياز المرشح ل 60 درجة تويفل دولى IBT أو 6 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة ( بالنسبة للماجستير)

- نسخة من شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ( باللغة الإنجليزية ومعتمدة) للدكتوراه.

- خطاب قبول من احد الجامعات التعليمية بروسيا.

- نسخة من استمارة التقدم للمنح مستوفاة ومعتمدة من جهة العمل يقوم بنسخها من الموقع الإلكترونى الخاص بدولة روسيا بعد التقدم على الرابط التالى:

https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/postgraduate-education-in-russia
https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/magistracy-education-inrussia
https://studyinrussia.ru/en/user

- مع استيفاء كافة المستندات المطلوبة للجانب الروسى.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي البحث العلمي وزارة التعليم العالى إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي الجامعة الإيطالية

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