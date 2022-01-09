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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

للقيام بمشروعات بحثية.. توقيع بروتوكول تعاون بين البحوث الفلكية وجامعة الوادي الجديد

البحوث الفلكية وجامعة
البحوث الفلكية وجامعة الوادي الجديد

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حول توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد وجامعة الوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ود. عبدالعزيز طنطاوي رئيس الجامعة، وأ. حنان مجدي نائب المحافظ.

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ويهدف البروتوكول إلى إنشاء المركز الإقليمي للاستشارات العلمية والتقنية لتنمية الوادي الجديد؛ بهدف تقديم الخدمات البحثية لصالح المشروعات التنموية بالمحافظة.

وعقب توقيع البروتوكول، قام وفد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية بزيارة محافظة الوادي الجديد، لدراسة موقع ظاهرة الانبعاثات الغازية بمنطقة "الهنداو" بمركز الداخلة، برفقة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد،  ونُخبة من المتخصصين في هذا المجال.

وخلال الزيارة، استعرض محافظ الوادي الجديد، نتائج الدراسات التي قام بها المعهد والعينات التي تم أخذها من موقع الظاهرة، مؤكدًا على ضرورة توسيع نطاق الدراسة بالمناطق المحيطة، وكذا بحث سُبل التعاون في مجال الدراسات الجيوفيزيقية التي يقوم بها المعهد للخزان الجوفى وآليات استدامته، والتنسيق في مجال الإكتشافات الأثرية وتطوير المعالم الأثرية والترويج لها سياحيًا.

ومن جانبه، أشار الدكتور جاد القاضي إلى أن هناك تعاون مُشترك بين المعهد وجامعة الوادي الجديد، للقيام بمشروعات بحثية لتنمية الوادى الجديد واستكمال الدراسات التى قام بها المعهد فى مجالات التنمية مثل البحث عن المياه الجوفية والآثار وحفظ التراث الحضاري، فضلًا عن التعاون في توسيع ونشر مجالات الدراسات الفلكية، لافتًا إلى أن للمعهد مركز إقليمي بمنطقة الخارجة تم إنشاؤه عام 2000، كأحد مراكز الشبكة القومية للزلازل، وسيتم الارتكاز عليه كنقطة انطلاق أساسية لمشروعات التعاون مع الجامعة والمحافظة لتلبية متطلبات محافظة الوادى الجديد من التنمية المُستدامة.

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى جاد القاضي رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بروتوكول تعاون جامعة الوادى الجديد

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