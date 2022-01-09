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تعليم

التعليم العالي:تكثيف حملات الضبطية القضائية وحصر كامل للكيانات الوهمية خلال فترة التنسيق

التعليم العالي
التعليم العالي

أكد الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تكثف حملات الضبطية القضائية ضد الكيانات الوهمية والتوعية ضد هذه الكيانات خلال فترة التنسيق.

وقال عبد الغفار إن الوزارة توفر عبر موقعها وصفحاتها جميع البيانات المطلوبة حول الكيانات المعتمدة من قبل الوزارة وأسماءها، حيث تم عمل حصر كامل فى مختلف المؤسسات التعليمية والشرعية لجميع الأماكن المعتمدة التى تمنح شهادات جامعية أو أكاديمية بجمهورية مصر العربية.

وأضاف أن لجنة الضبطية القضائية هي التي تقوم برصد الكيانات والوهمية وعمل زيارة مفاجئة، وبمجرد التأكد من ذلك تتصرف فوراً لإغلاقها.

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كان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تلقى تقريرًا مقدمًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة في مُداهمة الكيانات التي تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

وأشار التقرير إلى مُداهمة اللجنة للمُنشأة المُسماة المركز العالمي لعلوم الحاسب الآلي والتكنولوجيا Academy (ASA) والكائن مقرها في “شارع الظافر - مدكور الهرم - الجيزة”، وتزعُم منح شهادات مُعتمدة في العديد من المجالات ومنها “مساحة وخرائط، تحاليل طبية، حفر وتكرير البترول، الحاسب الآلي”، وذلك بدون الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات المُختصة.

وأصدر وزير التعليم العالي قرارًا بغلق المُنشأة الوهمية، كما قام بمخاطبة محافظ الجيزة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأشاد عبد الغفار بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة لمُداهمة أي كيانات وهمية أو مقرات تمارس أنشطة تعليمية دون الحصول على ترخيص، حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

وأوضح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي، وتم نشرها على موقع وزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أى مؤسسة أكاديمية، يمكن الرجوع إلى مواقع التواصل للوزارة.

التعليم العالي وزارة التعليم العالى وزير التعليم العالي العملية التعليمية وزارة التعليم الضبطية القضائية جمهورية مصر العربية

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