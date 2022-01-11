رقم سلبي في تعادل منتخب الجزائر أمام سيراليون

فشل منتخب الجزائر، في تجاوز عقبة منتخب سيراليون، مسجلا تعثرا في مستهل مشاركته في دورة كاس إفريقيا للأمم.

ووقع محاربو الصحراء في فخ التعادل السلبي أمام منتخب سيراليون المتواضع، بعدما تفنن اللاعبون في إضاعة الفرص السهلة بالجملة، أمام براعة حارس مرمى سيراليون.

وعرفت المباراة تسجيل رقم سلبي لمنتخب الجزائر، الذي فشل في زيارة شباك المنافسين للمرة الأولى مند تاريخ 16 أكتوبر عام 2018، عندما خسرت تشكيلة المنتخب أمام البنين بهدف دون مقابل.

ويملك هدا التاريخ رمزية في مشوار منتخب الجزائر، تحت قيادة المدرب الوطني جمال بلماضي، لأن تلك الخسارة هي الأولى والأخيرة في فترة المدرب الذي قاد المحاربين لتحطيم الكثير من الأرقام.

ومند ذلك التاريخ لعب منتخب الجزائر 35 مباراة، فاز في 25 منها، وتعادل في عشرة مواعيد.