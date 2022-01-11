قصائد تراثية في حفل وصال لـ محمد المنفلوطي في بيت السناري

تنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا شعريًا وتراثيًا مفتوحًا للجمهور تحت عنوان "وصال" للفنان محمد المنفلوطي، غدا الأربعاء في تمام السابعة مساء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة.

ويقدم الفنان محمد المنفلوطي مجموعة من المدائح والقصائد والأشعار التراثية.

صوت أخاذ

ويتميز المنفلوطي، بصوت أخاذ قوي، وأسلوب مميز في الإلقاء بمصاحبة الموسيقى، وقد شارك في العديد من الاحتفالات، وقدَّم عددا من الأغاني في البرنامج الإذاعي "حلي ودنك".

يأتي الحفل المقام في بيت السناري ضمن إطار الحرص على نشر الوعي والثقافة وتشجيع المواهب الشابة، وكذلك الاهتمام بإحياء مظاهر التراث، وتسليط الضوء على الشعر الغنائي.