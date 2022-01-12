مصطفى الفقي: الشباب واعٍ بقضايا حقوق الإنسان والمناخ | فيديو

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنه أشعر أن هناك نقلة نوعية في أسلوب التفكير في السياسة العامة، مؤكدا أنه أصبح هناك فهم عميق بكل ما يتعلق بمصر.

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقاء له على هامش فعاليات منتدى شباب العالم، وتصريحات لبرنامج “يحدث في مصر”، عبر فضائية “ام بي سي مصر”، أن الشباب واع بقضايا حقوق الإنسان والمناخ.

وتابع مصطفى الفقي، أن مصر بدأت تنتقل من الإقليمية إلى العالمية، مؤكدا أن هناك تطورا واضحا في مستوى الأفكار المطروحة بمختلف القضايا.

تعزيز البنية الصحية

وأشار المفكر السياسي إلى أن تعزيز البنية الصحية والتعليمية؛ نوع من التحديات، مؤكدا أن منتدى شباب العالم أصبح منصة جيدة لتلقى الأفكار والآراء.