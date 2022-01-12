مينا مكين يكشف مهام مركز وزارة الهجرة لحوار الشباب المصريين الدارسين بالخارج|فيديو

نصحح لهم الأمور المغلوطة

أكد مينا مكين الباحث في مجال إدارة الاستراتيجيات وتطوير التكنولوجيا في بريطانيا وممثل مركز وزارة الهجرة لحوار للشباب للمصريين الدارسين في الخارج، أن نمثل مصر في الخارج من خلال مركز الحوار في 19 دولة مختلفة.

وأضاف مينا مكين، في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتلفزيون المصري، مساء أمس الثلاثاء، أن نتواصل مع الطلاب المصريين الدارسين في الخارج ونصحح الأمور المغلوطة وغير الصحيحة، لافتًا إلى أننا ننظم رحلات لكشف حقيقة مصر لهؤلاء الشباب.

وتابع مينا مكين، أن فكرت في عمل مجموعة تمثل المصريين في الجامعة ونخرج مع بعض ونعمل أنشطة مع بعض ونتابع المباريات سويا وغيرها من الأنشطة.

وأكمل مينا مكين الباحث في مجال إدارة الاستراتيجيات وتطوير التكنولوجيا في بريطانيا وممثل مركز وزارة الهجرة لحوار للشباب للمصريين الدارسين في الخارج، أن المركز متواجد في دول مختلفة في قارة أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى، لافتا إلى أن نمثل مصر لذلك هذا المركز في غاية الأهمية بلاشك.

وأردف الباحث في مجال إدارة الاستراتيجيات وتطوير التكنولوجيا في بريطانيا وممثل مركز وزارة الهجرة لحوار للشباب للمصريين الدارسين في الخارج، إنه لدينا موقع عبر شبكة الإنترنت وسوشيال ميديا وتواجد قوي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





