محمد يوسف: مواجهة نيجيريا كانت تحتاج إلى محمد شريف

أبدى محمد يوسف نجم منتخب مصر السابق، استيائه من خسارة الفراعنة أمام نيجيريا، في بداية مشوار الفريق بكأس الأمم الإفريقية.



وقال يوسف، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تغييرات كيروش كانت غريبة، وتوقعت أن يغير طريقة اللعب بعد الهدف الأول والإصابات لكن ما فعله أحبطني".



وأضاف: "أتعجب من عدم استعانة كيروش بالجهاز المعاون خلال المباراة، وكان من الضروري الاعتماد على محمد شريف حتى ولو آخر ربع ساعة كان من الممكن أن يفعل شيئا".

قدم وائل جمعة مدير منتخب مصر اعتذاره لجماهير الكرة المصرية عن الخسارة التي تعرض لها منتخب بلادهم أمام نيجيريا 0-1 في أولى مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية إضافة إلى سوء الأداء في الشوط الأول للمباراة.



وتابع مدير المنتخب الوطني، أن لا بد من وقفة حازمة، فلا مجال لأي تهاون بين صفوف اللاعبين، كما شدد على ذلك المدير الفني كارلوس كيروش.