إنشاء أول فندق في العالم للإبل بالسعودية بتكلفة 400 ريال لليلة.. فيديو

أنشىء أول فندق 5 نجوم للإبل في العالم بالمملكة العربية السعودية حيث يحتوى على 120 غرفة فندقية كما يخدم به أكثر من 50 شخصاً ما بين خدمة الغرف والعناية والاهتمام والحماية أيضاً.

ويظهر مقطع فيديو تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» نشره نادي الإبل السعودي يشرح تفاصيل ومميزات وخدمات هذا الفندق الأول من نوعه في العالم.

وعلق المتحدث الأصلي في الفيديو بينما يظهر الفندق وخدماته من خلفه، قائلاً: «تطمن.. الفندق الأول من نوعه في العالم، بـ 120 غرفة فندقية للإبل، يقدم كافة الخدمات الفندقية، ويخدم في هذا الفندق أكثر من 50 شخصاً».

وأضاف التقرير أن الفندق تطمن هو الأول من نوعه على مستوى العالم يقدم وجبات، ويقدم خدمات العناية بالإبل والاهتمام بها، حتى بالشكل والمظهر العام لها، وحتى الحليب يقدم ساخنا.

ولفت إلى أن الدفع يكون بالليلة، والتي تكلف 400 ريال سعودي (نحو 106 دولارات)، الفندق يعتبر 5 نجوم في هذا المجال، حتى تنظيف الغرف وتدفئة الغرف، والخروج (check out) الساعة 12 ظهرا، ما لم تجدد الإقامة.

مشاركة نسائية للمرة الأولى في مهرجان الإبل

كشف محمد الحربي، المتحدث الرسمي باسم نادي الإبل، في المملكة العربية السعودية، عن مشاركة نسائية للمرة الأولى في مهرجان الإبل لهذا العام.

وقال الحربي، في تصريح عبر قناة «الإخبارية» السعودية، إنه لأول مرة ستشارك النساء في المهرجان هذا العام، حيث سيشهد المهرجان شوطا مخصصا للنساء.

وأعلنت إدارة مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، عن بدء التسجيل في منافسات مزاين للنسخة السادسة والمقامة في الصياهد الجنوبية شمال شرقي الرياض.

ومن المقرر أن تحتضن العاصمة السعودية الرياض ديسمبر المقبل، أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها، والذي سيستمر لأكثر من أربعين يوما.

ومهرجان الملك عبد العزيز للإبل هو مهرجان سنوي ثقافي واقتصادي ورياضي وترفيهي يقام في السعودية برعاية ملكية، ويهدف إلى تأصيل تراث الإبل وتعزيزه في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، وتوفير وجهة ثقافية وسياحية ورياضية وترفيهية واقتصادية عن الإبل وتراثها.