علاج طبيعي.. حليب النياق يقاوم أمراض السكري والسرطان والتوحد

يشتهر حليب النياق “الإبل” بخصائصه العلاجية النافعة في مقاومة الأمراض كالسكري والسرطان والتوحد لدى الأطفال، فهو يساعد على خفض جرعة الأنسولين اللازمة للتحكم في مستوى السكر في الدم .

وأثبتت الدراسات العلمية، أن حليب نياق الابل يوفر ما يعادل 52 وحدة من الأنسولين لكل 4 أكواب (1 لتر)، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من الزنك، مما قد يساعد في تحسين حساسية الأنسولين.

حيث كشفت الباحثة الأمريكية كريستينا آدمز، أن فوائد حليب الإبل ولحومها "تفوق الخيال" بالنسبة للإنسان، وقد ألفت كتابا عن الإبل إلى المزايا الطبية والصحية لحليب الإبل.

التحكم في أمراض عدة



وأكدت، على أن العلم يؤكد على أهمية الإبل في التحكم في أمراض عدة، منها فيروس كورونا، ومضادات البكتيريا الموجود في حليب الإبل، فضلا عن المنتجات الغذائية من لحوم الإبل.

وقد أعطت لابنها الذي يعاني من" التوحد " بعض الحليب، ووجدته يتحدث بطلاقة، وبدأ يتعامل كأنه إنساني سوي، ولم يعد يسقط الطعام على الأرض".

وأوصت بتطوير الدراسات الخاصة بالإبل، والاستفادة منها لتعزيز صحة الإنسان، وتعزيز رفاهيته، وهذا يحتاج إلى مزيد من الأبحاث العلمية والدعم الطبي".

وقال الدكتور عبد الشافي، أستاذ الثروة الحيوانية بكلية العلوم الزراعية البيئية جامعة العريش، أن لبن الإبل يحتوي على عناصر غذائية نظراً لتغذيتها على نباتات طبية أو صحراوية تتكون من بعض العناصر الكيميائية الهامة التى لها مردود إيجابي على صحة الإنسان.

ويمكن أن يكون لها مردود إيجابي على مرضى السكر والكبد ومرضى الأمراض المزمنة ومرضى تليف الكبد، لكن لا نستطيع التأكيد على أن لبن الإبل بمثابة علاج لهذه الأمراض.

وقد ثبت أن فوائد حليب الابل يخفض نسبة السكر في الدم ويحسن حساسية الأنسولين لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2.

ويحتوي الحليب على بروتينات شبيهة بالأنسولين، والتي قد تكون مسؤولة عن نشاطه المضاد لمرض السكر، والأنسولين هو هرمون يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم.

وقال الدكتور محمد عبد الله دكتوراه في النباتات الطبية والعطرية ،ان معظم الأمراض الخطيرة التي ظهرت مؤخرا، سببها الأكل الغير صحي وخاصة المصنعات بالمواد الحافظة واستخدام المواد الخطيرة في الخضروات و الفواكه .

وأشار الي أن حليب نياق الابل مفيد جداً لجسم الإنسان ، فهو يقوي المناعة و يعتبر مادية قوية لمكافحة الأمراض، وهو غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للصحة العامة .

كما يمكن لحليب النياق علاج الفيروسات الخطيرة مثل فيروس ( سي )، و بشكل عام يعتبر حليب النياق غذاء مفيد جدا الصحة الإنسان.