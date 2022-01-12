وزيرة التخطيط: العالم سيفقد أكثر من 255 مليون وظيفة بنهاية هذا العام

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن هناك أكثر من 255 مليون وظيفة سيتم فقدها بنهاية هذا العام في العالم، وذلك نتيجة لتفشي جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تعامل الدول مع تلك الأزمة لم يكن بنظام موحد، حيث تعاملت كل دولة معها وفقا لدرجة تعاملها الإقتصادي وإمكانياتها والهيكل الديموغرافي لها، من سكان.

وأضافت “السعيد”، خلال كلمتها بجلسة تجارب تنموية فى مواجهة الفقر، بمنتدي شباب العالم، بحضور الرئيس السيسي، أنه كان هناك تباينا شديدا فى تعامل الدول مع تلك الازمة وفقا للمعايير المختلفة، موضحة أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالأزمة الصحة وظهور متحورات جديدة أثرت بشكل كبير على الدول.

وعن التجربة المصرية ناحية الأزمة، تابعت وزيرة التخطيط، أن مصر تنتهج مبدأ مهما جدا، وهو مبدأ الحق فى التنمية كمبدأ أصيل من حقوق الإنسان، حيث أن رؤية مصر 2030 راعت تلك الإستراتيجية.