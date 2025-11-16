حدائق الفسطاط وسور مجرى العيون.. رؤية الدولة لتجديد القاهرة القديمة

تشهد منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة إحياء العاصمة الأصلية وتقديم نموذج حضاري يجمع بين التراث والحداثة، وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية شاملة لتحويل المناطق العشوائية السابقة إلى مساحات عمرانية وسياحية وثقافية متكاملة.

رؤية شاملة لإحياء العاصمة الأصلية

تتواصل أعمال التطوير في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة التاريخية، ومن بينها مشروع "حدائق الفسطاط" الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية لإعادة إحياء مصر القديمة وتحويلها إلى منطقة خضراء وجاذبة للسكان والزوار على حد سواء.

تطوير سور مجرى العيون وتحويله إلى مشروع “أرابيسك”

يُنفَّذ في المنطقة مشروع ضخم على مساحة 94 فدانًا يحمل اسم "أرابيسك"، والمُقام على الأراضي التي كانت تشغلها سابقًا منطقة عشوائية.

المشروع يهدف إلى استعادة القيمة العمرانية والجمالية للمنطقة التاريخية، مع توفير خدمات وأنشطة جديدة تتناسب مع الطابع الحضاري للمكان.

عصر من الإنجازات والتوسع العمراني

تؤكد الجهات المسؤولة عن التطوير أن الدولة تشهد في الوقت الحالي موجة واسعة من الإنجازات العمرانية.

وتأتي العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا واضحًا لهذه الرؤية، إذ جرى التخطيط لها لتخفيف الضغط عن القاهرة الأصلية وخلق متنفس عمراني وتنموي جديد.

المدن الجديدة ودورها في تخفيف الكثافة السكانية

تسير هذه المشروعات على خطى المدن العمرانية الجديدة التي بُنيت في عقود سابقة بهدف امتصاص الزيادة السكانية داخل القاهرة الكبرى وتخفيف الازدحام عن قلب العاصمة، مع توفير بيئات حضرية متطورة للخدمات والسكن.

تفاصيل مشروع حدائق الفسطاط

يمتد مشروع حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان، ويضم تلالًا خضراء وحدائق واسعة، إضافة إلى أكثر من 400 غرفة فندقية. كما يشمل المشروع منطقة تجارية تحمل اسم "القصبة"، ومنطقة مطاعم، ومناطق ثقافية وتراثية، إلى جانب منطقة مخصصة للحفريات والآثار، بما يعزز من قيمته السياحية والأثرية.