وزير الخارجية يؤكد أهمية الحوار مُتعدّد الأطراف لتعزيز الأمن والاستقرار النووي
تراجع جديد بأسعار الدواجن اليوم .. ومفاجأة في ثمن البيض
طقس الأحد| أجواء خريفية وأمطار تضرب هذه المناطق
التكبيرات والهتافات نصرةً للأقصى .. صلاة الفجر تجمع آلاف المصلين في القدس | صور
استغاثة مصرية تقلب السوشيال ميديا.. القصة الكاملة لأزمة ميار نبيل في الإمارات
فتح باب الحجز في الطرح الثاني للوحدات السكنية الجديدة| الشروط والخطوات
مستشفى حميات الغردقة تحصد الاعتماد الدولي للاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية
«أخبار كاذبة» .. رسالة حاسمة من وسام أبوعلي لجماهير الأهلي
ننشر خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج 2026
بحملات تفتيشية مُكثفة.. الغردقة ترفع سقف الرقابة على المنشآت السياحية لضمان جودة الخدمات
الغنيمة الباردة.. علي جمعة فضل هذه العبادة في فصل الشتاء
شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حدائق الفسطاط وسور مجرى العيون.. رؤية الدولة لتجديد القاهرة القديمة

مشروع حدائق الفسطاط
مشروع حدائق الفسطاط
إسراء صبري

تشهد منطقة مصر القديمة والقاهرة التاريخية مشروعات تطوير ضخمة تهدف إلى إعادة إحياء العاصمة الأصلية وتقديم نموذج حضاري يجمع بين التراث والحداثة، وتأتي هذه الخطط في إطار رؤية شاملة لتحويل المناطق العشوائية السابقة إلى مساحات عمرانية وسياحية وثقافية متكاملة.

رؤية شاملة لإحياء العاصمة الأصلية

تتواصل أعمال التطوير في عدد من المناطق الحيوية بالقاهرة التاريخية، ومن بينها مشروع "حدائق الفسطاط" الذي يُعد جزءًا أساسيًا من رؤية لإعادة إحياء مصر القديمة وتحويلها إلى منطقة خضراء وجاذبة للسكان والزوار على حد سواء.

تطوير سور مجرى العيون وتحويله إلى مشروع “أرابيسك”

يُنفَّذ في المنطقة مشروع ضخم على مساحة 94 فدانًا يحمل اسم "أرابيسك"، والمُقام على الأراضي التي كانت تشغلها سابقًا منطقة عشوائية.

المشروع يهدف إلى استعادة القيمة العمرانية والجمالية للمنطقة التاريخية، مع توفير خدمات وأنشطة جديدة تتناسب مع الطابع الحضاري للمكان.

عصر من الإنجازات والتوسع العمراني

تؤكد الجهات المسؤولة عن التطوير أن الدولة تشهد في الوقت الحالي موجة واسعة من الإنجازات العمرانية.

وتأتي العاصمة الإدارية الجديدة نموذجًا واضحًا لهذه الرؤية، إذ جرى التخطيط لها لتخفيف الضغط عن القاهرة الأصلية وخلق متنفس عمراني وتنموي جديد.

المدن الجديدة ودورها في تخفيف الكثافة السكانية

تسير هذه المشروعات على خطى المدن العمرانية الجديدة التي بُنيت في عقود سابقة بهدف امتصاص الزيادة السكانية داخل القاهرة الكبرى وتخفيف الازدحام عن قلب العاصمة، مع توفير بيئات حضرية متطورة للخدمات والسكن.

تفاصيل مشروع حدائق الفسطاط

يمتد مشروع حدائق الفسطاط على مساحة 500 فدان، ويضم تلالًا خضراء وحدائق واسعة، إضافة إلى أكثر من 400 غرفة فندقية. كما يشمل المشروع منطقة تجارية تحمل اسم "القصبة"، ومنطقة مطاعم، ومناطق ثقافية وتراثية، إلى جانب منطقة مخصصة للحفريات والآثار، بما يعزز من قيمته السياحية والأثرية.

مصر القديمة القاهرة التاريخية مشروع حدائق الفسطاط حدائق الفسطاط

