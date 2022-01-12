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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لتجنب زيادة الإصابات بكورونا.. نائب يطالب الحكومة بتقليل التجمعات بين المواطنين

النائب مكرم رضوان
النائب مكرم رضوان ، عضو لجنة الصحة بالبرلمان

دعا النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى ضرورة تكثيف الإجراءات الإحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا ، فى ظل زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وأشار رضوان فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه يجب على المواطنين الالتزام بالتباعد فى المسافات وارتداء الكمامة والحصول على التطعيم والجرعة الثالثة المعززة لبعض الفئات.

وطالب عضو لجنة الصحة بالبرلمان من الحكومة أن تقلل من التجمعات بين المواطنين بقدر الإمكان، والإستمرار فى متابعة أحدث أنواع لقاحات فيروس كورونا التى تحظى بأمان شديد.

وتابع: هناك دور كبير على الإعلام أيضا يتمثل فى أهمية توعية المواطنين بضرورة التطعيم بلقاح كورونا والتباعد فيما بينهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 906 متعافين من فيروس "كورونا" من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 328957 حتى اليوم.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنه تم تسجيل 932 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس ومتحوراته، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.

وأضاف أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 394740 من ضمنهم 328957 حالة تم شفاؤها، و22014 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 


نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L


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‏https://apple.co/3gURgYJ

 

الإجراءات الاحترازية فيروس كورونا ارتداء الكمامة الحكومة وزارة الصحة والسكان

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