بلوك شتوي.. مي سليم تتألق في أحدث ظهور| شاهد

شاركت الفنانة مي سليم صوراً جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت بلوك كاجوال شتوي، حيث ارتدت جاكيت كاروهات باللونين الأبيض والأسود، وحرصت على تدعيم طلتها بتسريحة الويفي لشعرها الذهبي ولوك ميك أب يبرز جمال ملامحها.

وفي سياق آخر، أعربت الفنانة مي سليم، عن سعادتها بمشاركتها في فيلم “200 جنيه” مع كوكبة كبيرة ومهمة من النجوم، وتقديمها شخصية جديدة ومختلفة، مشيرة إلى أنه يوجد عدد كبير من المشاهد الصعبة في الفيلم.



ويشارك فى بطولة فيلم قصة حياة 200 جنيه مع عدد من الأسماء التي تعود للسينما بعد غياب على رأسهم النجم هاني رمزي، والفنانة القديرة إسعاد يونس، وكل من ليلى علوى وآسر ياسين ودينا فؤاد، وأحمد رزق وعمرو عبد الجليل ومحمد فراج وخالد الصاوي وأحمد داوود.