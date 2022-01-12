عزة مصطفى تدعو لـ وائل الإبراشي على الهواء.. فيديو

نعت الإعلامية عزة مصطفى خلال حلقة اليوم الأربعاء، الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، الذي وافته المنية، يوم الأحد الماضي، عن عمر يناهز 58 عامًا.

وقالت عزة مصطفى ، خلال تقديمها برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، أنها خلال الأيام الماضية، لم يكن لديها شغل، ولذلك لم تظهر، ولذلك تقدم التعازي اليوم فى وفاة الزميل الغالي وائل الأبراشي.

وتابعت:" ربنا يصبر زوجته، ونجلته، ويصبر كل مهبيه" وظلت عزة تدعى له على الهواء قائلة :" ربنا يرحمك، يجعل تعبك فى ميزان حسناتك، و ربنا يجعلك فى الفردوس الأعلى".

وولد وائل الإبراشي يوم 26 أكتوبر 1963 في مدينة شربين بمحافظة الدقهلية، وعمل صحفيًا بجريدة روز اليوسف وقدم العديد من البرامج التلفزيونية كان أشهرها "العاشرة مساءً" و "الحقيقة" على شاشة قناة دريم2 وكان يُقدم قبل إصابته ووفاته برنامج "التاسعة" عقب نشرة التاسعة الإخبارية على القناة الأولى المصرية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام، بعد أن قدم لعام تقريبًا برنامج "كل يوم" خلفًا لعمرو أديب على قناة أون سابقًا.