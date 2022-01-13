البحث العلمي تعلن عن محاضرات افتراضية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم.. تفاصيل المشاركة

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع مركز ضوء السينكرترون للعلوم التجريبية والتطبيقات فى الشرق الأوسطSESAME، عن المحاضرات التى تم إلقائها خلال المدرسة الافتراضية لمصادر ضوء السنكروترون وتطبيقاتها التي استضافها مركز عبد السلام الدولي للفيزياء النظرية (ICTP) خلال الفترة من 6-17 ديسمبر 2021.

وأضافت أنه يتم مناقشة موضوعات مختلفة خلال المحاضرات مثل مقدمة عامة للإشعاع السنكروتروني من قبل العديد من المتخصصين في هذا المجال، والمعالجة المتعمقة لتحليل البيانات لاثنين من التقنيات المتاحة في SESAME وتنمية المهارات الشخصية مثل الاتصال العلمي وإعداد المقترحات، بالإضافة إلى جولة افتراضية في SESAME .

وأشار إلى أنه يرجى زيارة الرابط الإلكترونى التالى للنظر فى الجولة الإفتراضية للمركز والاستماع الى المحاضرات:

http://www.asrt.sci.eg/category/international-grants/

وكانت قد أعلنت أكاديمية الشباب المصرية للعلوم عن تنظيم ورشة عمل بعنوان " المرأة المصرية بين العلم والمجتمع" يوم 12 يناير 2022 فى تحت رعاية أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا بالتعاون مع منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD) في مقر أكاديمية البحث العلمى، وتأتى تلك الورشة ضمن سلسة من ورش العمل التى تهدف إلى دعم المرأة المصرية من أجل تنمية المهارات والخبرات الحياتية والعلمية بما يسهم فى بناء المجتمع وتعزيز دورها فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وستناقش هذه الورشة العديد من الموضوعات ذات الصلة بدور المرأة المصرية فى مجال البحث العلمى والتنمية التكنولوجية فى علوم الهندسة والرياضيات، ودور مهارات القيادة والتواصل فى بناء العلاقات والشبكات وتأثيرها على الحياة المهنية للمرأة فى مجال العلوم والتكنولوجيا.

والجدير بالذكر أن أكاديمية البحث العلمى قد دعمت المرأة فى مجال البحث العلمى حيث أنشئت ثمانى جوائز علمية للمرأة فى مجالات الزراعة والغذاء والطاقة والمياه والصحة والدواء والبيئة، وتم تفعيل اللجنة القومية للمرأة ضمن اللجان النوعية بالأكاديمية، وحالياً تمثل المرأة أكثر من 70% من الحاصلات على منح علماء الجيل القادم بالأكاديمية، إلى جانب إطلاق الأكاديمية مبادرة “WomenUp” وهى مبادرة تهدف إلى دعم المرأة فى مجال ريادة الأعمال التكنولوجية، وتم من خلال هذه المبادرة احتضان 10 مشروعات مبتكرة للمرأة وتوفير الدعم المادى والفنى والتدريب لتصل لسوق العمل.

واوضحت أنه عن منظمة المرأة في العلوم من أجل العالم النامي (OWSD) فهي تعد منظمة دولية تأسست عام 1987 ومقرها في مكاتب الأكاديمية العالمية للعلوم (TWAS) ، في تريست بإيطاليا، وأقامت المنظمة المنتدى الدولي الأول لتوحيد العالمات البارزات من العالمين النامي والمتقدم بهدف تعزيز دورهن في عملية التنمية وتعزيز تمثيلهن في القيادة العلمية والتكنولوجية، وتسعى منظمة OWSD إلى توفير التدريب على البحث والتطوير الوظيفي وفرص التواصل للعلماء في جميع أنحاء العالم النامي في مراحل مختلفة من حياتهم المهنية.