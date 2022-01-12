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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تشيلسي يقصي توتنهام ويتأهل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تشيلسي
تشيلسي

تأهل تشيلسي إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعدما فاز على توتنهام إياباً بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت بينهما عل ملعب توتنهام ، فى إطار نصف نهائي كأس كاراباو.

وكان تشيلسي قد تمكن من الفوز بهدفين دون رد على ملعب استمفورد بريدج فى مباراة الذهاب من البطولة .

وتمكن مدافع تشيلسي أنطونيو روديجر من تسجيل هدف فوز البلوز في الدقيقة 18 من عمر الشوط الأول.

هدف تشيلسي جاء بدايته من ركلة ركنية نفذها ماسون مونت، والذي مرر الكرة داخل منطقة الجزاء ونجح أنطونيو روديجر في تسديدها برأسه على حدود منطقة الست ياردات بعدما خرج حارس توتنهام بشكل خاطئ.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح توتنهام في الدقيقة 40 بعد تعرض هويبيرج للعرقلة من قِبل أنطونيو روديجر.

ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو للتأكد من ركلة الجزاء حيث أقرت بإلغائها بداعِ أن العرقلة جاءت خارج المنطقة.

وفي الدقيقة 57 تكرر الأمر مرة أخرى، حيث حصل توتنهام على ركلة جزاء بعد عرقلة كيبا للاعب لوكاس مورا، ولكن تقنية الفيديو أقرت بإلغائها.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين هدف التعادل لصالح توتنهام في الدقيقة 64، ولكن تقنية الفيديو ألغته بسبب وجود حالة تسلل على اللاعب نفسه.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 88 بسبب وجود حالة طارئة لأحد المشجعين في المدرجات، قبل استئنافها من جديد.

واحتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت بدلًا من الضائع للشوط الثاني ولكن النتيجة لم تتغير، ليتأهل تشيلسي بذلك إلى نهائي البطولة حيث ينتظر الفائز من مباراة ليفربول وآرسنال.

 

تشيلسي كأس الرابطة الإنجليزية توتنهام كأس كاراباو أنطونيو روديجر

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