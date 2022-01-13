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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قصة اعتناق منير مراد الإسلام بعد اليهودية وزواجه من أخت تامر حسني

منير مراد - تامر
منير مراد - تامر حسني

تحل اليوم الخميس 13 يناير، ذكرى ميلاد الفنان منير مراد ، الذى ولد في مثله عام 1922، ورحل عن عالمنا في 17 أكتوبر 1981، عن عمر يناهز 59 سنة، وقدم العديد من الأعمال السينمائية الجيدة، فضلا عن موهبته الكبيرة في عالم الغناء.
 

حياة منير مراد

موريس زكي مراد الشهير بـ منير مراد، والده هو الملحن زكي مراد، الذي بدأ صيته في الذيوع مع طفولة ابنه، وشقيقته الفنانة ليلى مراد التي كانت أهم نجمة سينمائية في وقتها، وزوج شقيقته الفنان أنور وجدي والذي كان واحدًا من أهم مخرجي المرحلة.

كبر "موريس" والفن شغله الشاغل وهمه الأول، لذا لم يتردد منير مراد في العمل كعامل كلاكيت، كما عمل كمساعد مخرج في 150 فيلمًا، كما غنى ولحن وكتب ومثل وأنتج، لقد هوى الفن، عاش له ومات عليه وكان منير مراد "كومبارس" في فيلم "ليلة العيد" 1949.

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سبب اعتناقه الإسلام

أحبته الفنانة سهير البابلى لأنه شقيق ليلى مراد، ولأنه اعتنق الإسلام بعد اليهودية عن اقتناع مثله مثل الفنانة ليلى مراد، وليس كما يُشاع أنه دخل الإسلام ليتزوجها فقط.

 

زيجات منير مراد

تزوج منير مراد ثلاث مرات، الأولى من فتاة يهودية إيطالية، التي أنجب منها ابنه الوحيد "زكي"، ثم تزوج الفنانة سهير البابلي 9 سنوات كاملة من عام 1958 وحتى 1967، وتعتبر "سهير" الحب الحقيقي في حياته، ولكن نتيجة تعدد الخلافات، وغيرة "منير" الشديدة، انتهت الزيجة بالطلاق، ليظل عدة سنوات بلا زواج، إلى أن تزوج للمرة الثالثة من "ميرفت شريف".

 

زواج منير مراد من اخت تامر حسني

وما لا يعرفه الكثيرون، أن منير مراد  -شقيق ليلى مراد- تزوج من ميرفت حسني شريف -ابنة الفنان حسني شريف- وهي أيضًا أخت غير شقيقة للفنان تامر حسني، واستمرت زيجة شقيق ليلى مراد من شقيقة الأخير حتى وفاته في 17 أكتوبر 1981. 
 

وفاة منير مراد

وفي 17 أكتوبر من عام 1981 رحل منير مراد ، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ولكن خلال هذه الأيام كان كل الاهتمام على اغتيال الرئيس أنور السادات، ما أدى لانشغال الجميع عنه، ولم يشعر به أحد من زملائه الفنانين، ولم يشيعه إلي مثواه الأخير سوي اثنين فقط من أولاد شقيقته الفنانة ليلي مراد.
 

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