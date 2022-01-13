أربي قططا فهل يجوز تعقيمها لزيادة عددها؟ الإفتاء تجيب

“عندي قطط وعددها يزيد ولا أستطيع أن أنزلها الشارع فهل يجوز التعقيم؟”، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على السؤال، إن الأولى عدم التعقيم، أما إن كان هناك ضرورة للتعقيم فيعمل بطريقة جراحية لا ألم فيها للقط.

حكم تعقيم القطط المنزلية

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، من خلال الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، والبث المباشر، سؤالاً حول حكم تعقيم القطط المنزلية.

حكم تعقيم القطط المنزلية

وقال الشيخ أحمد نصر الدين، عضو الفتوى بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، رداً على السائلة: “الأصل أن نرفق بالحيوانات وألا نحرمها من حقوقها، فللقط أن يستمتع بما يرغب من إناث الحيوانات التي تشبهه”، محذراً من أن امرأة دخلت النار في هرة، ورجل دخل الجنة في كلب، فالرجل أو المرأة قد يدخلان النار في حيوان أو ينقذهما منها.

وشدد على أنه لا يجوز أن تعقم السائلة هذا القط الذي من حقه أن يستمتع بما جعل الله له من غريزة، ناصحاً إياها إن تعذرت من تحقيق هذا الأمر أن تتركه في الشارع.

حكم سم وضرب القطط التي تأكل الطيور

“ما حكم سم وضرب القطط التي تأكل الطيور؟”، سؤال ورد للشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

قال أمين الفتوى خلال فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار: “ضع لها منوما في طعام واصرفها لمكان بعيد أو بأي طريقة تصرفها في أي حقل أو مكان بعيد عنك لكن لا يجوز قتلها إلا لو كانت مسعورة”.

“هل يجوز قتل القطط بالسم لكثرة الأذى؟”، سؤال ورد للدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجله له.

وأجاب ممدوح، قائلاً إنه لو كانت هذه القطط مؤذية وتتعدى على الأموال والأشياء التى تمتلكها ولم تستطع ان تدفع أذاهم إلا بالقتل فيجوز لك أن تقتله لكن قتلاً رحيماً لا دون تعذيب.

وأشار إلى أنه لو كانت هذه القطط مؤذية ولا يمكن دفع أذاها إلا بالقتل جاز قتلها قتلاً رحيماً غير مؤلم.